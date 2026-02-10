BGN → EUR
За 1 година 500 евро нагоре за квадрат: Какво се случва с имотите в София?

За 1 година 500 евро нагоре за квадрат: Какво се случва с имотите в София?

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Поскъпването на наемите също е факт, но не толкова значим

В София за 1 година цените на имотите са се увеличили с 500 евро на квадрат. Това показват данните на една от най-големите агенции за продажба на имоти у нас, цитирани от БНТ. С 20% са поскъпнали жилищата в големите градове през последното тримесечие на 2025-та.

Затишието в пазара на имоти покрай приемането на еврото вече е в историята.

Различните експерти са на различно мнение, когато стигнем до големия въпрос – наем или заем. И макар българинът да предпочита да живее в собствено жилище, сметките показват, че наемът е по-изгоден от заема.

Стойне Василев, финансов консултант казва пред БНТ: "Последните две-три години финансите и изобщо анализите показват, че е по-добре да живеем под наем. Моите наблюдения показват, че има райони, в които разликата между наема, който ще платим и вноската по кредитите стига между 50% и 100%. Т.е. ако имаме наем, който е 500 евро, някога път вноската стига до 1000 евро."

Дом със заем или живот под наем: Кое е по-изгодното за българина след еврото?

Снимка: iStock

Причината - сериозният скок в цените на имотите. Поскъпването на наемите също е факт, но не толкова значим. При намерение за покупка на имот, експертите съветват да имаме поне 20% самоучастие, да възнамеряваме да живеем в жилището поне 10 години и да не теглим кредит за максималния срок.

