Кои са най-търсените IT специалисти през 2025 г.?

Как се променя търсенето?

В свой анализ на движението на броя на обявите за различните роли, в периода 2024-2025 г., DEV.BG посочват как се е променило търсенето на IT кадри в България през изминалата година.

Най-търсените специалисти

Снимка: iStock

Анализът показва, че по ръст на броя на обявите в в Job Board-a на DEV.BG през 2025 спрямо 2024 е категорията ML/AI/Data Modelling (56,3%). На второ място се нарежда BI/Data Visualization (51,7%), следвана от SAP консултантите. Броят на обявите за тях скача с 36,3%.

IT професионалистите с профил киберсигурност също се радват на повишен интерес. Обявите за роли на това поле са били с 35,4% повече през миналата година спрямо предходната. В първата петица влиза и Data Science с 29,9% ръст на предложенията за работа.

Със значителен скок от над 20% са още ERP/CRM Development (26,99%), IT Business Analyst (26,98%) и Product Owner (21,1%). Такъв, макар и по-ограничен, има още при обявите за IT Management (18,7%), Angular (16,8%), Fullstack development (15%), DevOps (14,5%) и Vue.js (13,5%).

Big Data дърпа ръчната спирачка

Снимка: iStock

Ако ML/AI/Data Modelling е на единия полюс, то Big Data е на другия. През 2025 в Job Board-a на DEV.BG са постъпили с 44,9% по-малко обяви, отколкото през 2024. Друга категория с осезаем спад е Ruby – -44,3%.

Три други позиции – Manual QA (-36,9%), PHP (-31,6%) и Tech Writer (-30,6%) – също бележат сериозно отстъпление в броя на обявите.

iOS разработчици на софтуер са следващите, които регистрират спад в търсенето. През 2025 обявите за такива са спаднали с 26,8%, както и тези за Customer Support (-19,9%) и SalesForce (-15,1%).

C/C++/Embedded оформя негативния топ 10 със спад в броя на обявите за работа от 14,6%.

Над 10% отстъпление има още при ролите Database Engineer (13,3%) и Frontend development (12,2%).

Прави впечатление, че спад в обявите, макар и в различен обем, има при три от водещите програмни езици – Java (-7,5%), Go (-1,3%) и Python (-0,2%).

