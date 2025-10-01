Кои страни в Европа вече имат цифрови лични карти?

Идеята за цифрова идентификация не е нова

Задължителните цифрови идентификатори може да са новост за Великобритания, но в Европа някои страни използват подобни системи от десетилетия. Миналата седмица правителството на Великобритания обяви, че до 2029 г. всички жители ще трябва да използват дигитална идентификация, наречена „Brit Card“.

Нова система във Великобритания

Снимка: БГНЕС

Правителството твърди, че дигиталната идентификация, която ще бъде под формата на система, базирана на приложение, ще опрости взаимодействията с обществените услуги и ще подобри сигурността, като по-ефективно проверява самоличността на лицата.

Очаква се системата да улесни достъпа до здравеопазване, образование и социални услуги, намалявайки административната тежест и потенциалните измами. Освен това, тя има за цел да се справи с незаконната имиграция, като гарантира, че само тези, които имат законни права, могат да работят и да имат достъп до обществени услуги.

Инициативи за цифрова идентификация в други части на Европа

Цифровата идентификация не е нова концепция в Европа, където няколко страни успешно са внедрили подобни системи, предлагайки поглед върху това как Великобритания може да модернизира обществените си услуги.

Естонската електронна лична карта, която вече е на близо 20 години, позволява на гражданите да гласуват, да подписват документи дигитално, да имат достъп до здравеопазване и образование, както и да използват банкови услуги и услуги за онлайн пазаруване.

Смята се, че системата спестява на гражданите средно пет работни дни годишно чрез по-ефективни процеси. Днес 99% от естонците имат цифрова лична карта.

На други места, приложението MitID на Дания, въведено през 2021 г. и днес използвано от повече от 90% от населението, интегрира банкови услуги, държавни услуги, данъци, здравеопазване, пенсии и образование.

Електронната DNI на Испания, въведена за първи път през 2006 г. и сега допълнена от приложението за смартфони MiDNI, предоставя подобен модел на датския.

На ниво ЕС, регламентът eIDAS 2.0 изисква всички държави членки да предоставят на гражданите си цифров портфейл за самоличност до 2026 г.

Пилотни проекти вече са в ход в 26 страни от ЕС, както и в Норвегия, Исландия и Украйна, като в тях участват стотици публични органи и частни компании.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN