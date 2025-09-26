Какви се очаква да бъдат новите карти за градски транспорт в София?

Планира се новата услуга да бъде достъпна в рамките на следващите няколко месеца

През изминалата седмица кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общински съветници, внесоха доклад с предложения за подобрения в правилата за паркиране в града и картите за градската мобилност. Документът се основава на мащабно допитване до жителите на столицата, в което участие взеха 22 230 души от различни райони.

Снимка: Ладислав Цветков

Съветникът Симеон Ставрев заяви пред БНР, че това е най-обхватното проучване до момента по темата, като според него то ясно показва какви са реалните проблеми и очакванията на гражданите. Основният проблем, според участниците, остава недостигът на паркоместа. Над 50% от хората в синя и зелена зона се оплакват, че им отнема над 10 минути, за да паркират. Извън центъра 56% посочват, че търсенето на място трае повече от 5 минути.

Какво трябва да знаете за новите карти?

Наред с предложенията за промени в паркирането, в доклада се съдържат и идеи относно бъдещето на билетите и картите за градски транспорт. Центърът за градска мобилност планира въвеждането на дигитални карти, които ще могат да се съхраняват директно в телефоните. Очаква се новата услуга да бъде достъпна в рамките на следващите няколко месеца, като така отпада необходимостта от физически пластики.

Всички валидатори в градския транспорт ще бъдат сертифицирани и готови да работят с този тип виртуални носители. Дори при изтощена батерия на телефона, валидирането на картата ще бъде възможно. От ЦГМ посочват, че техническата подготовка е почти приключила и остават само административни стъпки, като гласуване на промени в съответната наредба на Столичната община.

Симеон Ставрев обясни, че потребителите ще могат лесно да закупят дигитална карта през телефона си, само с няколко клика, като при изтичане на валидността системата ще ги уведоми и ще даде възможност за подновяване чрез мобилно плащане. Целта е да се улесни максимално достъпът до градския транспорт и да се създаде удобна връзка между гражданите и ЦГМ.

