Каква валута ще теглим от банкоматите след 1 януари?

Какво трябва да знаем

От 1 януари 2026 г. в България настъпва една от най-видимите промени по пътя към въвеждането на еврото – банкоматите в цялата страна ще разпространяват само евробанкноти. Това означава, че левови банкноти вече няма да могат да бъдат теглени от АТМ устройства.

По данни на Българската народна банка (БНБ) към 2024 г. в страната функционират малко над 5000 банкомата. Преоборудването им, както и замяната на наличностите им от левове с евро, ще започне още преди края на 2025 г., за да може системата да работи безпроблемно от първия ден на 2026 г.

Как ще се обменят левовите банкноти и монети?

Снимка: iStock

Въвеждането на еврото поставя въпроса как българските граждани ще могат да обменят наличните си левове. Процедурите са различни според институцията и периода след 1 януари 2026 г.

1. В Българската народна банка

Там ще може да обменяте валута безплатно, в неограничено количество, без ограничение във времето. Всеки гражданин ще може да обменя левове в евро в БНБ завинаги, без такси и без лимити.

2. В банките – в рамките на първите 12 месеца

От 1 януари 2026 г. за срок от една година всички кредитни институции ще обменят левове в евро. Първите 6 месеца напълно безплатно, а след това банките могат да налагат такси по собствен тарифен план. Има и ограничения за по-големи суми.

Над 30 000 лв. на една транзакция – само след предварителна заявка минимум 3 работни дни по-рано. Това правило важи и при внасяне на левове по сметка, която веднага се превалутира в евро.

3. В „Български пощи“ – само в населени места без банкови офиси

В пощенските станции, определени предварително за обмен, услугата ще бъде достъпна за места без банки.

Ограниченията са: от 1000 до 10 000 лв. на ден за едно лице, с предварителна заявка от 3 до 5 работни дни. „Български пощи“ няма да извършва обмяна над 10 000 лв. на ден за човек.

Какво означава това за гражданите?

Снимка: iStock

След 1 януари 2026 г. в обращение ще влязат само евробанкноти, които постепенно ще заменят левовите средства в ежедневните разплащания. Преходът се очаква да бъде плавен, като са осигурени множество канали за обмен на левовете – безплатни поне в първите шест месеца.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN