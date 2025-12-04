Каква валута ще теглим от банкоматите след 1 януари?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво трябва да знаем
От 1 януари 2026 г. в България настъпва една от най-видимите промени по пътя към въвеждането на еврото – банкоматите в цялата страна ще разпространяват само евробанкноти. Това означава, че левови банкноти вече няма да могат да бъдат теглени от АТМ устройства.
По данни на Българската народна банка (БНБ) към 2024 г. в страната функционират малко над 5000 банкомата. Преоборудването им, както и замяната на наличностите им от левове с евро, ще започне още преди края на 2025 г., за да може системата да работи безпроблемно от първия ден на 2026 г.
Въвеждането на еврото поставя въпроса как българските граждани ще могат да обменят наличните си левове. Процедурите са различни според институцията и периода след 1 януари 2026 г.
Там ще може да обменяте валута безплатно, в неограничено количество, без ограничение във времето. Всеки гражданин ще може да обменя левове в евро в БНБ завинаги, без такси и без лимити.
От 1 януари 2026 г. за срок от една година всички кредитни институции ще обменят левове в евро. Първите 6 месеца напълно безплатно, а след това банките могат да налагат такси по собствен тарифен план. Има и ограничения за по-големи суми.
Над 30 000 лв. на една транзакция – само след предварителна заявка минимум 3 работни дни по-рано. Това правило важи и при внасяне на левове по сметка, която веднага се превалутира в евро.
В пощенските станции, определени предварително за обмен, услугата ще бъде достъпна за места без банки.
Ограниченията са: от 1000 до 10 000 лв. на ден за едно лице, с предварителна заявка от 3 до 5 работни дни. „Български пощи“ няма да извършва обмяна над 10 000 лв. на ден за човек.
След 1 януари 2026 г. в обращение ще влязат само евробанкноти, които постепенно ще заменят левовите средства в ежедневните разплащания. Преходът се очаква да бъде плавен, като са осигурени множество канали за обмен на левовете – безплатни поне в първите шест месеца.
