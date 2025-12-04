Дума на деня: Кешбек

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Голям стопански имот в българска община излиза на търг за 620 000 лева
Наддавателните предложения ще бъдат отворени на 13 януари
Какво означава "кешбек"?
Кешбек, преведено буквално, означава "пари обратно" и представлява награда за направена покупка под формата на процент от стойността на сделката или фиксирана сума.
В много европейски държави кешбекът е обичайна практика. В САЩ той е още по-популярен – приблизително една четвърт от плащанията в супермаркетите включват и теглене на пари в брой. Причината е проста: това е лесен начин хората да комбинират пазаруването с получаване на дребна наличност.
Проверете условията на вашата банка. Различните банки имат собствени правила – например лимит за сумата, която можете да изтеглите чрез кешбек. Обичайният максимум е около 50 лева.
Магазините, позволяващи кешбек, са специално обозначени – търсете логото на вратата, витрината или на самата каса.
Спестява време – няма нужда да търсите банкомат. Удобен е при нужда от малка сума в брой. Предлага безопасен начин за теглене, тъй като сте в търговски обект с персонал и охрана.
Офисът е оборудван със собствено кино и йога студиа
Служители работят по 40 часа седмично, но понякога се налага да отделят по 18–19 часа без прекъсване за решаване на критичен проблем