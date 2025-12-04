BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67623 BGN
Петрол
62.46 $/барел
Bitcoin
$93,564.3
БГ Бизнес Дума на деня: Кешбек

Дума на деня: Кешбек

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "кешбек"?

Кешбек, преведено буквално, означава "пари обратно" и представлява награда за направена покупка под формата на процент от стойността на сделката или фиксирана сума.

Къде е разпространен кешбекът?

В много европейски държави кешбекът е обичайна практика. В САЩ той е още по-популярен – приблизително една четвърт от плащанията в супермаркетите включват и теглене на пари в брой. Причината е проста: това е лесен начин хората да комбинират пазаруването с получаване на дребна наличност.

Как да се възползвате от кешбек?

Проверете условията на вашата банка. Различните банки имат собствени правила – например лимит за сумата, която можете да изтеглите чрез кешбек. Обичайният максимум е около 50 лева.

Магазините, позволяващи кешбек, са специално обозначени – търсете логото на вратата, витрината или на самата каса.

Защо кешбекът е полезен?

Спестява време – няма нужда да търсите банкомат. Удобен е при нужда от малка сума в брой. Предлага безопасен начин за теглене, тъй като сте в търговски обект с персонал и охрана.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

