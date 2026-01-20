Каква е заплатата на президента?

Основна тема през годините за бъдещия президент Илияна Йотова бяха рибите и Черно море

През август месец от Националния статистически институт обявиха, че заплатата на президента към онзи момент Румен Радев се вдига с 1596 лева и става 15 870 лева. Като военен досегашният ни президент Румен Радев получава по още 1 1,4% за всяка прослужена година, а той има 20 години трудов стаж. Така месечната му заплата става по-малко от 19 033 лева.

Горепосочената основна заплата вероятно ще важи и за новия президент Илияна Йотова, но това със сигурност ще разберем след като официално поеме поста. Това, което ще получава обаче ще е доста повече заради прослуженото време.

Според имуществената декларация на Йотова за 2024 г., става ясно, че тя е получила годишна заплата катоо вицепрезидент сумата от 205 277 лв.

Рибите и риболовът в Черно море- основна тема за Йотова

Една от генералните теми в работата на Илияна Йотова е свързана с Черно море и мястото на черноморския регион в морската политика на ЕС. През 2010 г. тя призовава за специално внимание върху този европейски регион. През същата година Илияна Йотова поставя въпроса за управление на орган за черноморските рибни ресурси пред Европейската комисия и разработва самостоятелен доклад – „Настоящето и бъдещото управление на риболова в Черно море“.

Докладът има за цел да създаде отделен консултативен съвет, тъй като до този момент липсва каквото и да било общо споразумение между шестте държави около Черно море в областта на рибарството и всички свързани с него аспекти.

При подготовката на доклада са отчетени интересите на всички държави около Черно море и всички страни са единодушни за необходимостта от неговото приемане. На 13 септември 2011 година докладът е приет от европейските депутати в Страсбург. С този акт Черно заема място в общата европейска политика по морско дело и рибарство. По инициатива на Илияна Йотова на посещение в България е делегация от Комисията по рибарство на ЕП, която се запознава с Черно море и региона, с цел подпомагане реализацията на доклада. Гуидо Милана, заместник-председател на Комисията по рибно стопанство заявява, че България е постигнала „не малко с парите от предприсъединителния фонд САПАРД, но за да продължите да се развивате, трябва да се работи много по-активно по възможностите на оперативната програма“.

Създаден е регионален консултативен съвет за Черно море, който като отделен орган ще се грижи много повече за интересите на Черноморието и неговите рибари.

