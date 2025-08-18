Инвестициите у нас за първото полугодие се равняват на 848 млн. евро

През юни е регистриран положителен нетен поток от 70,2 млн. евро

Според предварителни данни на БНБ, за периода януари – юни 2025 г. нетният поток на преките инвестиции в страната, изчислен по метода на първоначалната посока на инвестицията, е положителен и възлиза на 848 млн. евро.

Това представлява 0,8% от прогнозния БВП и е с 31,4 млн. евро (или 3,6%) по-малко в сравнение със същия период на предходната година, когато нетният поток е бил 879,4 млн. евро (също 0,8% от БВП). Само за месец юни е отчетен отрицателен поток от 359,6 млн. евро, докато през юни 2024 г. отрицателният поток е бил 69,3 млн. евро.

Относно преките инвестиции в чужбина, отново по предварителни данни, нетният поток за първото полугодие на 2025 г. възлиза на 244,3 млн. евро (0,2% от БВП), което е понижение спрямо 541,6 млн. евро (0,5% от БВП) за същия период на 2024 г. През юни 2025 г. е регистриран положителен нетен поток от 70,2 млн. евро, при 93,3 млн. евро за юни предходната година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN