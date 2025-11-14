BGN → EUR
БГ Бизнес Храната и данъците поглъщат най-големия дял от семейния бюджет на българина

Храната и данъците поглъщат най-големия дял от семейния бюджет на българина

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Доходите растат по-бързо от разходите през третото тримесечие

Тримесечният доклад на Националния статистически институт (НСИ) за доходите, разходите и потреблението на домакинствата показва оптимистична, но и противоречива картина. Доходите продължават да се увеличават, но структури в разходите сочат, че бюджетите остават натоварени от базови нужди като храна, жилище и данъци.

Доходите растат, но структурата на разходите остава натоварваща

Снимка: iStock

Средният общ доход на човек достига 3 680 лв., което е 9,8% повече спрямо същия период на 2024 г. Делът на доходите от заплата нараства, а социалните помощи намаляват значително — с над 25%. Макар доходите да се увеличават, семейният бюджет остава под напрежение, защото разходите също се покачват — средно до 3 344 лв. на лице, т.е. с 6% повече.

Най-голямото разходно перо

Разходите за храна и безалкохолни напитки заемат цели 28.6% от общия разход. Това означава, че повече от една четвърт от всички семейни пари отиват за най-основното — хляб, продукти, напитки.

В номинални стойности разходите за храна се увеличават от 881 на 957 лв., или +8.6%, което се вписва в тенденцията на по-високи цени и запазено високо потребление.

През третото тримесечие на 2025 г. БВП се увеличава с 3.2%

Най-бързо растящото перо

Снимка: iStock

Докато храната е най-голямото разходно перо, данъците и социалните осигуровки са най-бързо растящите. Те заемат 14.9% от бюджета, но увеличението им е впечатляващо — от 420 на 498 лв., или +18.6%. Това е резултат както от растящите доходи (и съответните удръжки), така и от промени в осигурителните прагове.

Разходите за жилище, в което влизат и електроенергия, вода, отопление, поддръжка, възлизат на 15% от бюджета, а за транспорт и съобщения – 10.7%. Тези пера остават стабилни, но във времена на високи енергийни цени продължават да оказват силен натиск върху домакинствата.

Промени в потреблението

Данните показват интересни промени в потребителските навици намаляване на консумацията на хляб (от 16.8 на 16.5 кг), спад при сиренето (от 3.0 на 2.7 кг), почти незабележим спад при зеленчуците, леко увеличение при плодовете и яйцата.

Бизнес имотите в Централна и Източна Европа привлякоха над 7 млрд. евро инвестиции

Бюджетът се подобрява, но остава уязвим

Снимка: iStock

От данните ясно се вижда, че доходите растат по-бързо от разходите, което е добра новина. Храната и данъците обаче продължават да поглъщат най-големия дял, ограничавайки свободата на разполагаемия доход. Картината е смесена: макар семействата да разполагат с повече средства, структурата на разходите остава такава, че значителна част от бюджета отива за основни нужди и задължения.

