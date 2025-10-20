Курсът на еврото за 20 октомври 2025 г.

Еврото се продава за 1,95583 лева.

Еврото поевтинява леко в днешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщиха германски финансови издания, предава БТА.

Тази сутрин единната европейска валута се разменя за 1,1665 щатски долара към 9:40 часа българско време, или с 0,04 на сто над стойността си при закриването на вчерашната търговия. Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1681 долара.

