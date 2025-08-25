1 USD
БГ Бизнес Google дарява нови 150 000 долара на INSAIT

Google дарява нови 150 000 долара на INSAIT

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

До момента компанията е вложила над 6 милиона долара

Google дари нови 150 000 долара на Институтът за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет “Св. Климент Охридски”, съобщава БТА. 

Сътрудничество с Google 

До момента компанията е вложила над 6 милиона долара в института като в тази сума са включени средства за стипендии, изчислителни ресурси и научни дейности. Новото финансиране е още едно доказателство за устойчивия ангажимент на Google към изграждането на конкурентоспособна научна екосистема в България.

Дарението ще подпомогне докторски програми в областта на егозрението и стрийминг мултимодалните големи езикови модели. Проектите целят създаване на системи с изкуствен интелект, които могат да възприемат, запаметяват и разсъждават в реално време от гледната точка на самия човек.

Егозрителното видео, събирано чрез устройства като смарт очила или AR/VR каски, предоставя непрекъснат поток от взаимодействие със заобикалящата среда. Разработването на интелигентни агенти, които да обработват и разбират тази информация, има потенциал да промени значително технологиите за асистенция и взаимодействието между хора и изкуствен интелект.

