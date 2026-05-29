GoodMills България инвестира близо 5 млн. евро в модернизация и устойчиво развитие през последното десетилетие

Компанията отбелязва 40 години от създаването на мелницата в София с фокус върху иновациите, хората и отговорното производство

На специално събитие GoodMills България отбеляза 40 години от създаването на мелницата в София - четири десетилетия, през които компанията се утвърждава като лидер на пазара и присъства на трапезата на милиони български семейства. Само през последните 10 години компанията е инвестирала близо 5 млн. евро в модернизация на производството, устойчиви решения, нови технологии, подобряване на работната среда и развитие на продуктовото портфолио.

„Днес GoodMills България държи 57% пазарен дял в стойност, което означава, че всяко второ българско домакинство избира продукти с марката София Мел. Когато присъстваш в дома на толкова много хора, започваш да гледаш на всяко свое решение с много по-голяма отговорност. За нас инвестициите никога не са били самоцел. Важно е какво оставят след себе си - по-добра градска среда, по-добри продукти и по-добри условия за служителите“, коментира Илия Великов, управляващ директор на GoodMills България.

Сред ключовите проекти на компанията е модернизацията на производствените процеси и внедряването на нови технологии за по-ефективна и устойчива работа. През последните години GoodMills България инвестира в нова опаковъчна линия FAWEMA, която позволява по-гъвкави разфасовки и отговаря на променящите се потребителски нужди. Компанията реализира и инвестиции във фотоволтаична система с 412 панела, която осигурява зелена енергия за пакетиращите процеси в мелницата.

„Екипът на GoodMills България не съхранява само традицията. Той активно оформя бъдещето. За нас устойчивостта не е кампания, а начин на мислене. Всичко започва от полето и стига до трапезата на милиони хора. Именно затова за нас е важно не само какво произвеждаме, а и как го произвеждаме“, казва Gunnar Steffek, Executive Director, Innovation & Consumer Brands в GoodMills Group.

През последните години компанията инвестира и в проекти, свързани с подобряване на работната и градската среда. GoodMills България модернизира офисите си и изгради нов паркинг за служителите, с фокус върху по-добри условия на работа и по-комфортна среда за екипа. Компанията реализира и инициативата „От сиво в красиво“, в рамките на която деветте силоза на мелницата бяха превърнати в най-големия графит в България. Проектът е създаден с идеята индустриалната среда около мелницата да стане по-жива, по-разпознаваема и по-красива част от градската среда на София..

„Когато работиш с българско зърно и с хора, които влагат труда си в него всеки ден, започваш да гледаш по различен начин на отговорността, която носиш. Именно затова миналата година GoodMills България получи отличието „Пазител на българското земеделие и храни“. Защото работим с български производители, изграждаме дългосрочни партньорства и вярваме, че качеството започва още от земята“, споделя Стефан Христосков, финансов директор на GoodMills България.

Паралелно с устойчивите си партньорства компанията внедрява и технология за пълно оползотворяване на суровината, благодарение на която днес постига 0% загуба на зърно – подход, който едновременно подкрепя българското земеделие, намалява отпадъците и гарантира високо качество на продуктите, достигащи до потребителите.