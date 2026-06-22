Голяма разлика по Черноморието: Къде се плаща 60 цента и къде 45 евро за чадър и шезлонг?

Най-евтината сянка по морето може да се намери в Бургас

Цените на чадърите и шезлонгите по българското Черноморие това лято варират значително - от едва 60 евроцента за отделен чадър или шезлонг до 45 евро за комплект с чадър, два шезлонга и плажни кърпи.

Най-високата цена е отчетена на плаж край Созопол, където комплектът достига 45 евро, пише БНТ. Според стопанина на плажа договорът за концесия не определя максимални цени за плажните принадлежности, а предлаганото качество оправдава стойността.

По-достъпни са цените на плажовете в Несебър и Созопол. На „Несебър Юг“ и „Харманите“ чадърът и шезлонгът струват по 4,90 евро, а на Централния плаж в Созопол - по 3,58 евро. В Слънчев бряг цената на чадър или шезлонг е 5,11 евро.

Най-евтината сянка по морето може да се намери в Бургас. На Северния плаж чадърът и шезлонгът струват по 60 евроцента след закръгляне на цените в полза на клиентите, посочва концесионерът Симеон Цветков.

По Северното Черноморие туристите отчитат поскъпване спрямо миналата година. На Офицерския плаж във Варна чадърът и шезлонгът са по 4 евро, в Аспарухово - по 5,11 евро, а в курорта „Св. св. Константин и Елена“ цената е около 5 евро.

Освен за плажните принадлежности, посетителите сигнализират и за високи цени на напитките. Според туристи кафето на някои плажове достига 6-7 евро, а голяма бутилка вода може да струва около 3 евро. В Бургас обаче част от заведенията са запазили цените от миналото лято - около 2 евро за кафе и минерална вода.

Независимо от ценовите различия, законовото изискване остава непроменено - поне 50% от площта на всеки плаж трябва да бъде свободна зона за туристите, а останалата част може да бъде заета от платени чадъри и шезлонги.