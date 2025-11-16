Евтини плодове и зеленчуци: Актуалните цени на едро в България

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) отчете спад в цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас през изминалата седмица. Тази тенденция е добра новина за потребителите и сигнализира за успокояване на пазара на едро.
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който служи като ключов барометър за движението на цените на хранителните стоки на едро в България, намаля с 0,52 на сто. Индексът достигна 2,315 пункта спрямо 2,327 пункта седмица по-рано (базовото равнище е 1,000 пункта от 2005 г.).
Най-значим е спадът при доматите, които поевтиняват с впечатляващите 11,3 на сто до 2,48 лв./кг на едро. По-ниски са цените и на:
Единственият зеленчук с осезаемо поскъпване са тиквичките – те вдигат цената си с 25,37 на сто до 2,55 лв./кг.
Цените на плодовете също следват низходящата тенденция. При бананите спадът е с 5,61 на сто до 2,66 лева за килограм, а при портокалите – с 5,07 на сто, достигайки също 2,66 лева за килограм. Лимоните поевтиняват с 3,52 на сто до 3,56 лева за килограм, а гроздето – с 1,61 на сто до 3,17 лева за килограм. Най-незначително е поевтиняването на ябълките, които са с 0,9 на сто надолу до 2,42 лева за килограм.
При основните хранителни стоки се наблюдават разнопосочни движения:
В същото време, леко поскъпване има при Кашкавал тип „Витоша“ (+0,04% до 18,04 лв./кг), Кисело мляко (+1% до 1,39 лв. за 400 гр.) и Прясно мляко (+1,13% до 2,32 лв./литър). Яйцата (размер М) също поскъпват с 2,04% и се търгуват по 0,40 лв./брой на едро.
В сектора на зърнените храни и варивата се отчита повишение на цените:
Единствено Олиото е по-евтино, макар и минимално – с 0,06% до 3,28 лв./литър.
