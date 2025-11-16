Евтини плодове и зеленчуци: Актуалните цени на едро в България

В сектора на зърнените храни и варивата се отчита повишение на цените

Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) отчете спад в цените на повечето плодове, зеленчуци и основни хранителни стоки у нас през изминалата седмица. Тази тенденция е добра новина за потребителите и сигнализира за успокояване на пазара на едро.

Основният индекс пада: Повече евтини храни на едро

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който служи като ключов барометър за движението на цените на хранителните стоки на едро в България, намаля с 0,52 на сто. Индексът достигна 2,315 пункта спрямо 2,327 пункта седмица по-рано (базовото равнище е 1,000 пункта от 2005 г.).

Доматите и краставиците са по-евтини

Снимка: iStock

Най-значим е спадът при доматите, които поевтиняват с впечатляващите 11,3 на сто до 2,48 лв./кг на едро. По-ниски са цените и на:

Краставици: -4,35% до 3,12 лв./кг

Зелени чушки: -4,83% до 1,89 лв./кг

Червени чушки: -2,18% до 2,15 лв./кг

Зеле: -3,85% до 0,90 лв./кг

Зрял лук кромид: -3,29% до 0,94 лв./кг

Моркови: -3,2% до 1,09 лв./кг

Картофи: -1,27% до 0,93 лв./кг

Единственият зеленчук с осезаемо поскъпване са тиквичките – те вдигат цената си с 25,37 на сто до 2,55 лв./кг.

Плодовете също поевтиняват

Цените на плодовете също следват низходящата тенденция. При бананите спадът е с 5,61 на сто до 2,66 лева за килограм, а при портокалите – с 5,07 на сто, достигайки също 2,66 лева за килограм. Лимоните поевтиняват с 3,52 на сто до 3,56 лева за килограм, а гроздето – с 1,61 на сто до 3,17 лева за килограм. Най-незначително е поевтиняването на ябълките, които са с 0,9 на сто надолу до 2,42 лева за килограм.

Млечни и месни продукти

При основните хранителни стоки се наблюдават разнопосочни движения:

Краве сирене поевтинява с 1,06% до 11,94 лв./кг.

Краве масло (125 гр. пакетче) намалява цената си с 1,57% до 3,13 лв./брой.

Замразено пилешко месо отчита значителен спад от 2,93% до 6,89 лв./кг.

В същото време, леко поскъпване има при Кашкавал тип „Витоша“ (+0,04% до 18,04 лв./кг), Кисело мляко (+1% до 1,39 лв. за 400 гр.) и Прясно мляко (+1,13% до 2,32 лв./литър). Яйцата (размер М) също поскъпват с 2,04% и се търгуват по 0,40 лв./брой на едро.

Зърнени и варива

В сектора на зърнените храни и варивата се отчита повишение на цените:

Брашно тип 500 поскъпва с 5,61% до 1,58 лв./кг.

Захар се вдига с 1,74% до 1,87 лв./кг.

Зрял фасул (+2,15% до 4,28 лв./кг) и Леща (+4,01% до 4,20 лв./кг) също поскъпват.

Единствено Олиото е по-евтино, макар и минимално – с 0,06% до 3,28 лв./литър.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN