Ето защо трябва да имате писмена жалба при спор с търговец

Без писмена жалба сте като войник без щит...

Много често като потребители сте чували думите: „Не си усложнявай живота с писмени жалби“. Колкото и удобно да изглежда, подценяването на писмената жалба в спор с търговец може да остави правата ви без правна защита.

Без писмена жалба сте като войник без жит – имате право да се защитите, но нямате с какво.

“Оплакваме се на място или се обаждаме по телефона, но устният сигнал не ни носи защита, защото не оставя следи”, обяснява Габриела Руменова от “Ние, потребителите”.

Какво казва законът?

Снимка: iStock

Законът дава право на потребителя да отправи жалбата си към търговеца както устно, така и писмено. В интерес на клиента обаче е да избере писмената форма, защото само така ще има доказателство за датата на подаване, съдържанието на оплакването и конкретното искане за решение.

Снимка: iStock

Писмената жалба е ключова, защото дава доказателства за това, че сте подали сигнала си надлежно и в срок, както и че сте описали казуса и сте отправили искане за решаването му. Тя позволява да се проследи спазването на срока за отговор от страна на търговеца и го задължава да отговори в законоустановен срок, писмено! Писмената жалба служи и като база за последващи действия (например към контролни органи или съд). Тя може да бъде депозирана на хартия, по имейл или с препоръчано писмо. Може да се използва и онлайн форма, но така потребителят няма да има копие за себе си.

Разговор на място с продавач или управител, както и телефонно обаждане до търговеца съвсем не са достатъчни. Така рискувате да получите неофициално устно уверение от типа „ще го оправим“, но това не създава доказателства и не задължава търговеца с конкретни действия и срок.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN