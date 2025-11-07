Ето защо трябва да имате писмена жалба при спор с търговец

Без писмена жалба сте като войник без щит...
Много често като потребители сте чували думите: „Не си усложнявай живота с писмени жалби“. Колкото и удобно да изглежда, подценяването на писмената жалба в спор с търговец може да остави правата ви без правна защита.
Без писмена жалба сте като войник без жит – имате право да се защитите, но нямате с какво.
“Оплакваме се на място или се обаждаме по телефона, но устният сигнал не ни носи защита, защото не оставя следи”, обяснява Габриела Руменова от “Ние, потребителите”.
Какво казва законът?
Законът дава право на потребителя да отправи жалбата си към търговеца както устно, така и писмено. В интерес на клиента обаче е да избере писмената форма, защото само така ще има доказателство за датата на подаване, съдържанието на оплакването и конкретното искане за решение.
Писмената жалба е ключова, защото дава доказателства за това, че сте подали сигнала си надлежно и в срок, както и че сте описали казуса и сте отправили искане за решаването му. Тя позволява да се проследи спазването на срока за отговор от страна на търговеца и го задължава да отговори в законоустановен срок, писмено! Писмената жалба служи и като база за последващи действия (например към контролни органи или съд). Тя може да бъде депозирана на хартия, по имейл или с препоръчано писмо. Може да се използва и онлайн форма, но така потребителят няма да има копие за себе си.
Разговор на място с продавач или управител, както и телефонно обаждане до търговеца съвсем не са достатъчни. Така рискувате да получите неофициално устно уверение от типа „ще го оправим“, но това не създава доказателства и не задължава търговеца с конкретни действия и срок.
