ЕК предлага Съветът на ЕС да установи прекомерен дефицит в България

Показателят трябва да бъде сведен под 3 на сто от БВП до 2029 г.

Европейската комисия предложи Съветът на ЕС да установи, че в България съществува прекомерен дефицит заради неспазване на критерия за бюджетния дефицит.

В отделен проект за препоръка Комисията предлага България да сложи край на ситуацията на прекомерен дефицит до 2029 г. и да предприеме ефективни действия до 15 октомври 2026 г. До тази дата страната трябва да представи необходимите мерки заедно с проектобюджетния си план за 2027 г.

Според данните, предоставени от Евростат на 22 април 2026 г., дефицитът на сектор „Държавно управление“ в България е достигнал 3,5% от БВП през 2025 г. Това е над референтната стойност от 3% от БВП, заложена в европейските фискални правила.

България не е докладвала пред Евростат планиран дефицит за 2026 г. В пролетната си икономическа прогноза за 2026 г. Европейската комисия очаква дефицитът да достигне 4,1% от БВП през 2026 г. и 4,3% през 2027 г. Така той ще остане над прага от 3%.

Комисията отбелязва, че дефицитът над 3% от БВП през 2025 г. може да бъде обяснен изцяло с увеличението на разходите за отбрана спрямо 2024 г. За 2026 г. обаче прогнозираното превишение над референтната стойност не може да бъде обяснено изцяло с по-високите военни разходи.

Поради това Комисията приема, че критерият за дефицита не е изпълнен, предаде БГНЕС. В проекта се посочва, че релевантните фактори, разгледани в доклада на Комисията, се оценяват като утежняващи за България, особено защото дефицитът се увеличава значително над 3% от БВП през 2026 г.

В същото време държавният дълг на България остава далеч под допустимия праг. В края на 2025 г. той е бил 29,9% от БВП при референтна стойност от 60%. Комисията прогнозира дългът да нарасне до 32,3% от БВП в края на 2026 г. и до 35,5% през 2027 г., но да остане под европейския лимит.

В проекта за препоръка се предвижда България да ограничи номиналния растеж на нетните разходи до 4,2% през 2026 г., 3,4% през 2027 г., 3,4% през 2028 г. и 3,2% през 2029 г. Кумулативните тавани спрямо 2025 г. са съответно 4,2%, 7,7%, 11,4% и 15%.

Ако този корективен път бъде спазен, дефицитът трябва да намалее от 3,5% от БВП през 2025 г. до 2,9% през 2029 г., тоест под прага от 3%. Дългът обаче ще продължи да нараства и според прогнозата ще достигне 38,3% от БВП в края на 2029 г., оставайки значително под лимита от 60%.

Комисията предлага до 2028 г. България да може да използва ограничена гъвкавост заради по-високите разходи за отбрана. Тя ще важи само за частта от увеличението на военните разходи спрямо 2024 г., която надхвърля 0,6 процентни пункта от БВП, и не може да бъде повече от 0,9% от БВП.

След 2028 г. България може да получи възможност за допълнително превишаване на таваните за нетните разходи само ако то е свързано с доставки на военно оборудване, договорени преди края на 2028 г., и остава в рамките на общия лимит.

България ще трябва да докладва напредъка по изпълнението на препоръката най-малко на всеки шест месеца, през пролетта в годишния доклад за напредъка до 30 април и през есента в проектобюджетния план до 15 октомври, докато прекомерният дефицит бъде коригиран.

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