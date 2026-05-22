Една вечер, седем години вноски: Роклите, обувките и лимузината за абитуриентския бал все по-често се взимат с кредит

"Бързият кредит може да се превърне в началото на кредитна спирала", казва финансовият консултант Силвия Домузова

Всяка пролет абитуриентските балове отново поставят едно и също негласно състезание - кой ще има по-скъпа рокля, по-луксозен автомобил и по-впечатляващо празненство. Зад кадрите в TikTok и Instagram обаче все по-често стои друга реалност - семейства, които финансират емоцията с кредити, изплащани дълго след последния танц.

„През последните години виждам все повече родители, които търсят финансиране не защото живеят безразсъдно, а защото не искат детето им да се чувства по-малко от останалите“, казва финансовият консултант Силвия Домузова.

По думите ѝ абитуриентският бал отдавна е престанал да бъде просто една вечер. Разходите вече не се ограничават до ресторант и официално облекло. Към тях се добавят фотосесии, автомобили под наем, екскурзии, техника, подаръци, а често и подготовка за следващия етап - университет и квартира.

Така общата сума постепенно достига размер, който за много домакинства изисква външно финансиране.

Домузова казва, че най-често използваните потребителски кредити са между 2000 и 8000 евро, а срокът за изплащане обикновено е между три и седем години. Паралелно с това се увеличава и използването на бързи кредити - най-често в диапазона между 1500 и 4000 евро, когато средствата вече не достигат или банката отказва стандартно финансиране.

Това е и по-рисковият сценарий. Лихвите при небанковото кредитиране могат да бъдат в пъти по-високи от тези при класическите банкови заеми, а кратките срокове за погасяване допълнително увеличават месечната тежест за семействата.

„Един непланиран бърз кредит лесно може да се превърне в началото на кредитна спирала - особено когато след бала идват още разходи“, предупреждава експертът.

А те рядко закъсняват. Все повече семейства мислят не само за самия бал, а и за финансирането на висшето образование. Според наблюденията на финансовия консултант интересът към студентските кредити също расте, особено при обучение в чужбина или в големите градове, където към таксите се добавят наеми и издръжка.

Зад тези решения стои не просто желание за демонстрация на статус, а опит на родителите да осигурят по-добър старт за децата си. Именно затова темата трудно може да бъде сведена до клишето за „живот над възможностите“.

Социалният натиск обаче остава ключов фактор. В епохата на социалните мрежи балът все повече се превръща в публично събитие, което трябва да изглежда впечатляващо онлайн. Сравнението с останалите започва месеци по-рано, а разходите постепенно се превръщат в измерител на принадлежност и статус.

„Проблемът не е в това, че хората искат да празнуват или да инвестират в образованието на децата си. Проблемът е липсата на финансова подготовка и честен разговор за това какво реално може да си позволи едно семейство“, казва Домузова.

По думите ѝ именно абитуриентският бал е един от моментите, в които финансовата грамотност може да започне най-естествено - чрез разговор за бюджет, приоритети и последствията от финансовите решения.

Практиката показва, че много домакинства планират разходите твърде късно и взимат решения под емоционален натиск. Затова консултантът препоръчва подготовката за бала да започне поне година предварително с ясен бюджет и реалистична оценка на възможностите.

„Не е добра идея семейството да тегли максималната сума, която банката е готова да отпусне. По-важният въпрос е каква месечна вноска може спокойно да се плаща, без това да застрашава ежедневния бюджет“, обяснява тя.

Защото след бала животът продължава - с университет, квартира, сметки и нови финансови ангажименти. А кредитът, взет за една вечер, често остава част от семейния бюджет години наред.

„Кредитът сам по себе си не е проблем. Той може да бъде инструмент и възможност. Но когато решението е взето под натиска на емоции и социални очаквания, цената му понякога се оказва много по-висока от самото събитие“, казва Силвия Домузова.

