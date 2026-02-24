Дума на деня: Лизингов договор

Какво означава лизингов договор?

Лизинговият договор е търговско споразумение, при което едната страна – лизингодателят – предоставя на другата страна – лизингополучателя – право на ползване върху определена вещ срещу периодично заплащане на вноски. Обект на лизинг могат да бъдат автомобили, машини, оборудване, недвижими имоти и други дълготрайни активи. През срока на договора собствеността обикновено остава у лизингодателя, освен ако не е уговорена възможност за придобиване след изтичането му.

Съществуват два основни вида лизинг – финансов и оперативен. При финансовия лизинг договорът често предвижда прехвърляне на собствеността след изплащане на всички вноски, като лизингополучателят поема разходите по поддръжка и рисковете, свързани с вещта. При оперативния лизинг активът се връща на лизингодателя след изтичане на срока, а поддръжката и част от рисковете могат да останат за негова сметка.

Лизинговият договор трябва ясно да урежда срока, размера и начина на плащане на вноските, правата и задълженията на страните, условията за прекратяване и евентуалното придобиване на собствеността. Той е широко използван инструмент за финансиране, тъй като позволява на бизнеса и физическите лица да използват необходимите активи без да заплащат пълната им стойност предварително.

