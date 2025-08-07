1 USD
Дума на деня: Златен резерв

Дума на деня: Златен резерв

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава и как се използва терминът "златен резерв"?

Златният резерв на една страна е златото, държано от централната ѝ банка, и служи като средство за поддържане на стабилността на валутата, като гаранция за финансовите задължения и като запас от стойност. Това злато може да бъде използвано за подкрепа на валутния курс, за покриване на евентуални дефицити или като гаранция при издаване на ценни книжа и банкноти. Златният резерв е важен инструмент за управление на икономиката и поддържане на финансовата стабилност на страната.

САЩ притежават най-големия златен резерв в света със значителна разлика. Правителството на страната има почти толкова резерви, колкото следващите три най-големи държави, притежаващи злато, взети заедно - Германия, Италия и Франция. Международният валутен фонд (МВФ) е един от най-големите притежатели на златен резерв с 2 814,10 метрични тона (3 102,01 стандартни тона) - почти толкова, колкото Германия.

