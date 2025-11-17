Дума на деня: Търговска банка

Какво означава "търговска банка"?

Търговската банка е финансова институция, която приема парични средства под формата на депозити от физически и юридически лица. Тя предоставя сигурно място за съхранение на пари и предлага различни видове сметки – разплащателни, спестовни и депозитни. Основната ѝ функция е да служи като посредник между спестителите и потребителите на финансови ресурси.

Освен приемането на депозити, търговските банки отпускат кредити на домакинства, предприятия и други организации. Чрез кредитната дейност банките стимулират икономическата активност, подпомагат бизнеса и финансират инвестиции. Те оценяват кредитоспособността на клиентите, определят условията на заемите и управляват свързаните с това финансови рискове.

Търговските банки също така предлагат разнообразни финансови услуги – разплащания, преводи, издаване на банкови карти, управление на активи, валутни операции и др. Те играят ключова роля в стабилността на финансовата система, като поддържат ликвидност в икономиката и улесняват движението на капитала. Чрез своята дейност банките подпомагат функционирането на пазара и развитието на финансовата инфраструктура

