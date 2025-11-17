BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
63.82 $/барел
Bitcoin
$95,791.6
Последвайте ни
1 USD
1.67911 BGN
Петрол
63.82 $/барел
Bitcoin
$95,791.6
БГ Бизнес Дума на деня: Търговска банка

Дума на деня: Търговска банка

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "търговска банка"?

Търговската банка е финансова институция, която приема парични средства под формата на депозити от физически и юридически лица. Тя предоставя сигурно място за съхранение на пари и предлага различни видове сметки разплащателни, спестовни и депозитни. Основната ѝ функция е да служи като посредник между спестителите и потребителите на финансови ресурси.

Освен приемането на депозити, търговските банки отпускат кредити на домакинства, предприятия и други организации. Чрез кредитната дейност банките стимулират икономическата активност, подпомагат бизнеса и финансират инвестиции. Те оценяват кредитоспособността на клиентите, определят условията на заемите и управляват свързаните с това финансови рискове.

Търговските банки също така предлагат разнообразни финансови услуги разплащания, преводи, издаване на банкови карти, управление на активи, валутни операции и др. Те играят ключова роля в стабилността на финансовата система, като поддържат ликвидност в икономиката и улесняват движението на капитала. Чрез своята дейност банките подпомагат функционирането на пазара и развитието на финансовата инфраструктура

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата