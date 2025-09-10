Дума на деня: Рентабилност

Рентабилността е финансов показател, който измерва способността на дадено предприятие, инвестиция или дейност да генерира печалба в сравнение с вложените разходи или капитал.

Тя е мярка за ефективността и финансовата устойчивост, като показва колко успешно компанията превръща разходите си в приходи и впоследствие в печалба.