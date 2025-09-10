1 USD
БГ Бизнес Дума на деня: Рентабилност

Дума на деня: Рентабилност

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "рентабилност"?

Рентабилността е финансов показател, който измерва способността на дадено предприятие, инвестиция или дейност да генерира печалба в сравнение с вложените разходи или капитал. Тя е мярка за ефективността и финансовата устойчивост, като показва колко успешно компанията превръща разходите си в приходи и впоследствие в печалба. 

Какво представлява рентабилността?

Тя показва доколко дадена инвестиция или бизнес е успешен в постигането на финансови цели. Освен това тя е ключова метрика за оценка на способността на компанията да реализира печалба. Често се използва за сравнение между различни компании или инвестиции, както и за проследяване на промените в една компания във времето. 

Фактори, които влияят на рентабилността

  • Ценообразуване
  • Разходи
  • Обем на продажбите
  • Ефективност на дейността
     
     

