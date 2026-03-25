БГ Бизнес Дума на деня: Рента

Дума на деня: Рента

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "рента"?

Рентата е доход, който се получава от притежание на даден актив, без да е необходимо активно участие в производството или труда. Най-често терминът се използва за пари, получавани от отдаване под наем на земя, имот или друго имущество. Например, ако притежаваш апартамент и го даваш под наем, сумата, която получаваш всеки месец, се счита за рента.

В по-широк икономически смисъл рентата може да означава и доход от ресурси с ограничено предлагане, като земя, природни богатства или уникални активи. Тя възниква, защото тези ресурси имат стойност и търсене, а не могат лесно да бъдат увеличени. Затова собствениците им могат да получават доход просто заради факта, че ги притежават.

Съществуват различни видове рента, като поземлена рента (от земеделска земя), икономическа рента (в икономическата теория) и финансова рента (например регулярни плащания от инвестиции или договори). Общото между тях е, че представляват пасивен доход, който не изисква ежедневен труд, а произтича от собственост или право върху определен ресурс.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука" привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
