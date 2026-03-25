Дума на деня: Рента

Какво е "рента"?

Рентата е доход, който се получава от притежание на даден актив, без да е необходимо активно участие в производството или труда. Най-често терминът се използва за пари, получавани от отдаване под наем на земя, имот или друго имущество. Например, ако притежаваш апартамент и го даваш под наем, сумата, която получаваш всеки месец, се счита за рента.

В по-широк икономически смисъл рентата може да означава и доход от ресурси с ограничено предлагане, като земя, природни богатства или уникални активи. Тя възниква, защото тези ресурси имат стойност и търсене, а не могат лесно да бъдат увеличени. Затова собствениците им могат да получават доход просто заради факта, че ги притежават.

Съществуват различни видове рента, като поземлена рента (от земеделска земя), икономическа рента (в икономическата теория) и финансова рента (например регулярни плащания от инвестиции или договори). Общото между тях е, че представляват пасивен доход, който не изисква ежедневен труд, а произтича от собственост или право върху определен ресурс.

