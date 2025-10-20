Дума на деня: Разход

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Разход е всяко изразходване на парични средства или материални ресурси, направено с цел придобиване на стоки, услуги или поддържане на определена дейност. С други думи, това е всичко, което струва пари – независимо дали става въпрос за бизнеса или за личния ни живот.
Разходите могат да бъдат финансови (парични потоци) или материални (ресурси, материали, енергия и др.). Те намаляват наличните финансови активи и включват всичко – от заплати и наеми, до покупки и инвестиции в оборудване.
В света на бизнеса разходите представляват изходящи парични потоци, които възникват в резултат на обичайната дейност на компанията. Това включва:
Освен това могат да се срещнат и необичайни разходи, като например загуби от инциденти, курсови разлики или други еднократни събития.
В личните финанси разходите са всички пари, които харчим за:
