1 USD
1.1634 BGN
Дума на деня: Процентна марж

bTV Бизнес екип

Какво е "процентна марж"?

Процентният марж е финансов показател, който показва каква част от приходите на една компания остава като печалба след приспадане на определени разходи. Той се изразява в проценти и се използва за оценка на ефективността и рентабилността на бизнеса. Колкото по-висок е процентният марж, толкова по-голяма част от приходите се превръща в печалба.

Най-често използваните видове са брутен марж, оперативен марж и нетен марж. Брутният марж показва разликата между приходите и преките разходи за производство, оперативният отчита и текущите разходи по дейността, а нетният марж измерва крайната печалба след всички разходи, данъци и лихви. Формулата за изчисление обикновено е: печалба, разделена на приходи, умножена по 100.

Процентният марж е важен инструмент за сравнение между компании и за проследяване на финансовото състояние на бизнеса във времето. Той помага на мениджърите и инвеститорите да оценят дали дадена компания работи ефективно, контролира разходите си и генерира достатъчна възвръщаемост. Високият марж често е знак за добра конкурентоспособност и стабилност на пазара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

