Дума на деня: Пазарна капитализация

Дума на деня: Пазарна капитализация

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "пазарна капитализация"?

Пазарната капитализация е общата стойност на всички акции на една компания, които са издадени и се търгуват на фондовия пазар. Тя показва как пазарът оценява компанията в даден момент и се използва като основен индикатор за нейния размер и значимост на финансовите пазари. Това е удобен начин инвеститорите и анализаторите да сравняват различни компании без да се влизат в сложни финансови отчети.

За да се изчисли пазарната капитализация, се умножава цената на една акция по общия брой издадени акции на компанията. Например, ако една фирма има 1 000 000 акции и всяка струва 10 лева, пазарната ѝ капитализация ще бъде 10 000 000 лева. Този показател се променя постоянно, защото цената на акциите варира спрямо търсенето и предлагането на пазара, новини, финансови резултати и други фактори.

Пазарната капитализация се използва също за класификация на компаниите по размер малки компании (small-cap), средни (mid-cap) и големи (large-cap). Освен това дава представа за риска и потенциала за растеж: обикновено малките компании имат по-голям потенциал за растеж, но и по-висок риск, докато големите компании са по-стабилни, но с по-бавен растеж. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

