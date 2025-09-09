1 USD
БГ Бизнес Дума на деня: Пазарен дял

Дума на деня: Пазарен дял

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "пазарен дял "?

Какво е пазарен дял?

Пазарният дял, е процентът от продажбите в даден отрасъл, който принадлежи на определена компания. По същество това е дялът от общите приходи на отрасъла, който твоето предприятие, е генерирало от продажбата на твоите продукти и услуги.

  • Това е делът от общите приходи в даден отрасъл, който дадено предприятие е генерирало чрез продажбата на своите продукти и услуги.
  • Измерва се като процент от общите продажби в целия пазар или сегмент.

Защо пазарният дял е важен?

Показва пазарната позиция

Големият пазарен дял обикновено означава, че компанията е лидер в своя бранш и е значим играч в сравнение с конкурентите.

Измерва въздействието

Помага да се оцени истинското въздействие на продажбите, като ги поставя в контекста на целия пазар. Например, увеличение на продажбите може да е подвеждащо, ако пазарният дял намалява, защото конкуренцията се развива по-бързо.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

