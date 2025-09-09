Дума на деня: Пазарен дял

Защо пазарният дял е важен?

Показва пазарната позиция

Големият пазарен дял обикновено означава, че компанията е лидер в своя бранш и е значим играч в сравнение с конкурентите.

Измерва въздействието

Помага да се оцени истинското въздействие на продажбите, като ги поставя в контекста на целия пазар. Например, увеличение на продажбите може да е подвеждащо, ако пазарният дял намалява, защото конкуренцията се развива по-бързо.