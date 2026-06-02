Дума на деня: Организационна структура

Какво е "организационна структура"?

Организационната структура представлява начинът, по който са подредени отделните звена, длъжности и отговорности в една организация. Тя определя взаимоотношенията между служителите и ръководството, както и начина, по който се вземат решения, разпределят задачи и се координират дейностите в компанията.

Добре изградената организационна структура подпомага ефективното управление на ресурсите и подобрява комуникацията между различните отдели. Тя осигурява ясно разпределение на правомощията и отговорностите, което намалява риска от дублиране на дейности и улеснява постигането на организационните цели.

В зависимост от размера и спецификата на дейността организационната структура може да бъде функционална, дивизионна, матрична или проектно ориентирана. Изборът на подходящ модел позволява на организацията да бъде по-гъвкава, конкурентоспособна и способна да реагира ефективно на промените в бизнес средата.