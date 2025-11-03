Дума на деня: Оперативен лизинг

Какво означава понятието "оперативен лизинг" ?

Оперативният лизинг представлява договорно правоотношение, при което лизингодателят предоставя на друга страна правото да ползва определен актив за предварително договорен срок срещу периодични лизингови вноски. През целия срок на договора собствеността върху актива остава за лизингодателя, а лизингополучателят има само правото на ползване.

Характерно за оперативния лизинг е, че след изтичане на договора активът се връща на лизингодателя, който може да го отдаде повторно под наем или да го продаде. Обикновено срокът на оперативния лизинг е по-кратък от икономическия живот на актива, което го отличава от финансовия лизинг, при който целта е придобиване на собственост.

Предимството на този вид лизинг е, че лизингополучателят не поема риска от остаряване или обезценяване на актива и може по-лесно да обновява използваното оборудване. Разходите за поддръжка и застраховка често се поемат от лизингодателя, а лизинговите плащания се третират като текущ разход, а не като инвестиция. Така оперативният лизинг действа като форма на дългосрочен наем, без задължение за покупка.

