Дума на деня: Оборот

Дума на деня: Оборот

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "оборот"?

Оборот означава движение на парични средства и стоки, което води до печалба. В този смисъл оборотът е свързан с търговската дейност и означава движение на стоки и пари. Употреба, обръщение. В този смисъл оборотът е свързан с въвеждането в употреба на нещо.

Търговски оборот означава движението на парични средства и стоки в бизнеса. Обикновено се свързва с продажбата на стоки и генериране на печалба. 

Пускане в оборот: Това означава въвеждане на нещо (например, нови банкноти или продукти) в широка употреба. 

