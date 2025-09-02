Дума на деня: Оборот

Какво означава "оборот"?

Оборот означава движение на парични средства и стоки, което води до печалба. В този смисъл оборотът е свързан с търговската дейност и означава движение на стоки и пари. Употреба, обръщение. В този смисъл оборотът е свързан с въвеждането в употреба на нещо.

Търговски оборот означава движението на парични средства и стоки в бизнеса. Обикновено се свързва с продажбата на стоки и генериране на печалба.

Пускане в оборот: Това означава въвеждане на нещо (например, нови банкноти или продукти) в широка употреба.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN