Дума на деня: Монетарна политика

Какво е "монетарна политика"?

Монетарната политика представлява съвкупност от мерки, чрез които централната банка на дадена държава или валутен съюз управлява количеството пари в обращение и нивото на лихвените проценти. Основната ѝ цел е да поддържа ценова стабилност, да контролира инфлацията и да създава условия за устойчив икономически растеж. В еврозоната тази политика се определя от Европейска централна банка, а в САЩ – от Федерален резерв.

Когато инфлацията е висока, централната банка обикновено повишава основните лихвени проценти. Това оскъпява кредитите за домакинствата и бизнеса, намалява потреблението и инвестициите и така ограничава натиска върху цените. Обратно, при слаб икономически растеж или риск от рецесия, банката може да намали лихвите, за да насърчи кредитирането, разходите и инвестиционната активност.

Сред основните инструменти на монетарната политика са определянето на основния лихвен процент, операциите на открития пазар и изискванията за банковите резерви. Решенията на централните банки оказват пряко влияние върху лихвите по кредити и депозити, курса на националната валута, инфлацията и цялостното състояние на икономиката. Затова монетарната политика е един от най-важните механизми за управление на икономическата среда.