×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.164 BGN
Петрол
87.01 $/барел
Bitcoin
$63,455.0
Последвайте ни
1 USD
1.164 BGN
Петрол
87.01 $/барел
Bitcoin
$63,455.0
БГ Бизнес Дума на деня: Монетарна политика

Дума на деня: Монетарна политика

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "монетарна политика"?

Монетарната политика представлява съвкупност от мерки, чрез които централната банка на дадена държава или валутен съюз управлява количеството пари в обращение и нивото на лихвените проценти. Основната ѝ цел е да поддържа ценова стабилност, да контролира инфлацията и да създава условия за устойчив икономически растеж. В еврозоната тази политика се определя от Европейска централна банка, а в САЩ – от Федерален резерв.

Когато инфлацията е висока, централната банка обикновено повишава основните лихвени проценти. Това оскъпява кредитите за домакинствата и бизнеса, намалява потреблението и инвестициите и така ограничава натиска върху цените. Обратно, при слаб икономически растеж или риск от рецесия, банката може да намали лихвите, за да насърчи кредитирането, разходите и инвестиционната активност.

Сред основните инструменти на монетарната политика са определянето на основния лихвен процент, операциите на открития пазар и изискванията за банковите резерви. Решенията на централните банки оказват пряко влияние върху лихвите по кредити и депозити, курса на националната валута, инфлацията и цялостното състояние на икономиката. Затова монетарната политика е един от най-важните механизми за управление на икономическата среда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

С колко може да бъде глобена България за свръхдефицит?
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българската компания, която отглежда милиарди ларви, за да възстанови почвата
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Токът поскъпва от 1 юли. Може ли панел на балкона да ни свали сметката с 30% на годишна база?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как евтината работна ръка влияе на световната икономиката?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата