Дума на деня: Маркетингово проучване

Дума на деня: Маркетингово проучване

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "маркетингово проучване"?

Маркетинговото проучване представлява систематичен процес на събиране, анализ и интерпретация на информация, която помага на бизнеса да разбере своя пазар, клиентите си и конкурентната среда. То цели да даде отговор на въпроси като: какви са нуждите и предпочитанията на потребителите, какво влияе на техните решения за покупка и какви тенденции се наблюдават в конкретната индустрия.

Такъв тип проучване може да включва различни методи анкети, интервюта, фокус групи, наблюдения или анализ на съществуващи данни. Чрез тези инструменти компаниите могат да определят размера на пазара, да сегментират своята целева аудитория и да проверят как клиентите възприемат техните продукти или услуги. Данните често разкриват скрити модели и поведение, които не са очевидни без структурирано изследване.

Резултатите от маркетинговото проучване подпомагат вземането на стратегически решения например за ценообразуване, позициониране, продуктово развитие или рекламни кампании. Когато една фирма разполага с точна и актуална информация за своя пазар, тя може значително да намали риска, да реагира по-бързо на промените в потребителските предпочитания и да създава по-конкурентоспособни предложения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

