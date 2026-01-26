Дума на деня: Маркетингов микс

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Какво означава "маркетингов микс"?
Маркетинговият микс представлява съвкупност от инструменти и решения, които една организация използва, за да задоволи потребностите на своите клиенти и да постигне своите пазарни цели. Той обединява основните елементи, чрез които фирмата влияе върху търсенето на своите продукти или услуги.
Класическият модел на маркетинговия микс включва четири основни компонента, известни като 4P: продукт (Product), цена (Price), място на разпространение (Place) и промоция (Promotion). Всеки от тези елементи трябва да бъде внимателно планиран и съгласуван с останалите, за да се постигне ефективна пазарна стратегия.
