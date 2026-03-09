×

Дума на деня: Лицензиране

Дума на деня: Лицензиране

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "лицензиране"?

Лицензирането е официална процедура, чрез която дадена институция или компетентен орган предоставя разрешение за извършване на определена дейност. Чрез този процес се удостоверява, че организацията или лицето отговаря на всички законови изисквания и стандарти, необходими за предоставяне на съответната услуга.

Процедурата по лицензиране обикновено включва подаване на необходимите документи, проверка на условията и извършване на оценка от страна на отговорната институция. След успешно преминаване на тези етапи се издава лиценз, който дава право за законно упражняване на дейността.

Лицензирането има важна роля за гарантиране на качеството, безопасността и спазването на нормативните изисквания. То също така осигурява по-голяма прозрачност и доверие както за потребителите, така и за институциите, които контролират съответната сфера.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

