BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.69175 BGN
Петрол
64.16 $/барел
Bitcoin
$106,332.0
БГ Бизнес Дума на деня: Паричен поток

Дума на деня: Паричен поток

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "паричен поток"?

Паричният поток е движението на пари в и извън дадена фирма, организация или домакинство за определен период от време. Той показва колко реални пари постъпват и излизат от бизнеса, за разлика от счетоводните приходи и разходи, които може да не отразяват действителните парични движения.

Съществуват три основни вида парични потоци. Оперативният паричен поток показва парите, генерирани от основната дейност на компанията продажби, плащания от клиенти, заплати и т.н. Инвестиционният паричен поток включва пари, свързани с покупки или продажби на активи и инвестиции, докато финансовият паричен поток отразява движенията на средства, свързани с кредити, акции и дивиденти.

Паричният поток е ключов показател за ликвидността и финансите на една компания. Той показва дали бизнесът разполага с достатъчно пари, за да покрива текущите си задължения и да инвестира в бъдещ растеж. Фирмата може да е печеливша според счетоводните си отчети, но с отрицателен паричен поток да се изправи пред финансови затруднения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

