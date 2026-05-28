Дума на деня: Кредитно досие

Какво е "кредитно досие"?

Кредитното досие представлява съвкупност от информация за финансовото поведение на едно физическо или юридическо лице. В него се съдържат данни за взети кредити, кредитни карти, лизинги, гаранции, както и за начина, по който задълженията са обслужвани – редовно или със закъснения. Тази информация се събира и поддържа от кредитни регистри и финансови институции и служи като основа за оценка на кредитоспособността.

Банките и другите кредитори използват кредитното досие, за да преценят риска при отпускане на заем. Добрата кредитна история увеличава шансовете за одобрение и може да доведе до по-ниски лихвени проценти и по-изгодни условия. Обратно, наличие на просрочия, необслужвани кредити или прекомерна задлъжнялост може да затрудни получаването на ново финансиране.

Кредитното досие се формира с времето и се променя според финансовото поведение на лицето. Редовното погасяване на задълженията и поддържането на стабилна финансова дисциплина подобряват кредитния рейтинг. Затова е важно хората да следят своята кредитна история и да избягват забавяния при плащания, за да поддържат добро кредитно досие.