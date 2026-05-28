×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1637 BGN
Петрол
86.39 $/барел
Bitcoin
$73,659.7
Последвайте ни
1 USD
1.1637 BGN
Петрол
86.39 $/барел
Bitcoin
$73,659.7
БГ Бизнес Дума на деня: Кредитно досие

Дума на деня: Кредитно досие

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "кредитно досие"?

Кредитното досие представлява съвкупност от информация за финансовото поведение на едно физическо или юридическо лице. В него се съдържат данни за взети кредити, кредитни карти, лизинги, гаранции, както и за начина, по който задълженията са обслужвани – редовно или със закъснения. Тази информация се събира и поддържа от кредитни регистри и финансови институции и служи като основа за оценка на кредитоспособността.

Банките и другите кредитори използват кредитното досие, за да преценят риска при отпускане на заем. Добрата кредитна история увеличава шансовете за одобрение и може да доведе до по-ниски лихвени проценти и по-изгодни условия. Обратно, наличие на просрочия, необслужвани кредити или прекомерна задлъжнялост може да затрудни получаването на ново финансиране.

Кредитното досие се формира с времето и се променя според финансовото поведение на лицето. Редовното погасяване на задълженията и поддържането на стабилна финансова дисциплина подобряват кредитния рейтинг. Затова е важно хората да следят своята кредитна история и да избягват забавяния при плащания, за да поддържат добро кредитно досие. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата