BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
Последвайте ни
1 USD
1.68956 BGN
Петрол
62.63 $/барел
Bitcoin
$103,256.0
БГ Бизнес Дума на деня: Кредитен рейтинг

Дума на деня: Кредитен рейтинг

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "кредитен рейтинг"?

Кредитният рейтинг е оценка, която показва колко надежден е даден длъжник това може да бъде държава, компания или отделен финансов инструмент като облигация. Той изразява вероятността този длъжник да изпълни финансовите си задължения навреме и в пълен размер. На практика рейтингът е мярка за кредитния риск колкото е по-висок, толкова по-малка е опасността от неплащане.

Тези рейтинги се изготвят от специализирани агенции като Standard & Poor’s (S&P), Moody’s и Fitch Ratings, които използват скала от букви от най-високите оценки AAA, AA, A (нискорискови) до най-ниските B, CCC, CC, C и D (високорискови). Високият рейтинг показва стабилност и финансова дисциплина, докато ниският предупреждава за възможни затруднения при плащанията.

Кредитният рейтинг влияе пряко върху това колко лесно и при каква лихва един субект може да заема пари. Например, държави или компании с висок рейтинг могат да получат финансиране при по-ниски лихвени проценти, защото се смятат за сигурни инвестиции. Обратно, при по-нисък рейтинг заемите стават по-скъпи, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост за поетия риск.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата