Дума на деня: Кредитен рейтинг

Какво означава "кредитен рейтинг"?

Кредитният рейтинг е оценка, която показва колко надежден е даден длъжник – това може да бъде държава, компания или отделен финансов инструмент като облигация. Той изразява вероятността този длъжник да изпълни финансовите си задължения навреме и в пълен размер. На практика рейтингът е мярка за кредитния риск – колкото е по-висок, толкова по-малка е опасността от неплащане.

Тези рейтинги се изготвят от специализирани агенции като Standard & Poor’s (S&P), Moody’s и Fitch Ratings, които използват скала от букви – от най-високите оценки AAA, AA, A (нискорискови) до най-ниските B, CCC, CC, C и D (високорискови). Високият рейтинг показва стабилност и финансова дисциплина, докато ниският предупреждава за възможни затруднения при плащанията.

Кредитният рейтинг влияе пряко върху това колко лесно и при каква лихва един субект може да заема пари. Например, държави или компании с висок рейтинг могат да получат финансиране при по-ниски лихвени проценти, защото се смятат за сигурни инвестиции. Обратно, при по-нисък рейтинг заемите стават по-скъпи, тъй като инвеститорите изискват по-висока възвръщаемост за поетия риск.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN