Дума на деня: Кредитен портфейл

Какво е "кредитен портфейл"?

Кредитният портфейл представлява съвкупността от всички отпуснати кредити от дадена банка или финансова институция към определен момент. В него се включват различни видове заеми – потребителски, ипотечни, фирмени, инвестиционни и други. Размерът и качеството на кредитния портфейл са сред основните показатели за финансовото състояние и устойчивостта на една банка.

Управлението на кредитния портфейл е от ключово значение за ограничаване на риска и поддържане на стабилност във финансовата система. Финансовите институции анализират редовно платежоспособността на клиентите, нивата на просрочени задължения и разпределението на кредитите по сектори и категории. Добре диверсифицираният кредитен портфейл намалява вероятността от сериозни загуби при икономически затруднения.