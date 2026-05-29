×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
84.96 $/барел
Bitcoin
$73,797.1
Последвайте ни
1 USD
1.1617 BGN
Петрол
84.96 $/барел
Bitcoin
$73,797.1
БГ Бизнес Дума на деня: Кредитен портфейл

Дума на деня: Кредитен портфейл

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "кредитен портфейл"?

Кредитният портфейл представлява съвкупността от всички отпуснати кредити от дадена банка или финансова институция към определен момент. В него се включват различни видове заеми – потребителски, ипотечни, фирмени, инвестиционни и други. Размерът и качеството на кредитния портфейл са сред основните показатели за финансовото състояние и устойчивостта на една банка.

Управлението на кредитния портфейл е от ключово значение за ограничаване на риска и поддържане на стабилност във финансовата система. Финансовите институции анализират редовно платежоспособността на клиентите, нивата на просрочени задължения и разпределението на кредитите по сектори и категории. Добре диверсифицираният кредитен портфейл намалява вероятността от сериозни загуби при икономически затруднения.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Наричат ​​тези хотели „7-звездни“ заради лукса, който предоставят
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как трима български студенти превърнаха TikTok модела в образователен стартъп
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

До 50% загуби: Ето къде бизнесът губи най-много пари
Стефани Боова

Стефани Боова

България или Турция: Къде абитуриентките намират мечтаната рокля по-изгодно?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата