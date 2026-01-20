BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1631 BGN
Петрол
62.75 $/барел
Bitcoin
$91,720.1
Дума на деня: Краудфъндинг

Дума на деня: Краудфъндинг

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "краудфъндинг"?

Краудфъндинг (crowdfunding) се нарича методът за набиране на средства за бизнес от голям брой хора, които обикновено са приятели, познати, непознати и индивидуални инвеститори. При този тип инвестиране се използват така наречениете краудфъндинг планформи, чрез които се подкрепят стартъпи, малки бизнеси. В замяна могат да получат ранен достъп до продукта или специални услуги.

Преддимството на това финансиране се крие в автономността. Всеки предприемач може да изготви кампания за финансиране на проекта си, което е особено полезно за проекти с нетрадиционни идеи, които не биха могли да привлекат инвеститори в нормални условия.

Краудфъндингът обикновено е форма на финансиране за малки бизнеси, но също може да служи за подкрепа на благотворителни цели, научни изследвания и изкуство, като например финансиране на продукцията на музикален албум.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

