Дума на деня: Краудфъндинг

Какво означава ''Какво означава "краудфъндинг''?

Краудфъндинг (crowdfunding) се нарича методът за набиране на средства за бизнес от голям брой хора, които обикновено са приятели, познати, непознати и индивидуални инвеститори. При този тип инвестиране се използват така наречениете краудфъндинг планформи, чрез които се подкрепят стартъпи, малки бизнеси. В замяна могат да получат ранен достъп до продукта или специални услуги.

Преддимството на това финансиране се крие в автономността. Всеки предприемач може да изготви кампания за финансиране на проекта си, което е особено полезно за проекти с нетрадиционни идеи, които не биха могли да привлекат инвеститори в нормални условия.

Краудфъндингът обикновено е форма на финансиране за малки бизнеси, но също може да служи за подкрепа на благотворителни цели, научни изследвания и изкуство, като например финансиране на продукцията на музикален албум.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN