Дума на деня: Командитно дружество

Какво е "командитно дружество"?

Командитното дружество (КД) е персонално търговско дружество, създадено с писмен договор между двама или повече съдружници за извършване на търговска дейност под обща фирма. Неговото учредяване изисква нотариална заверка на подписите на учредителите и задължително вписване в Търговския регистър. Името на фирмата задължително трябва да съдържа фамилията или наименованието на поне един от неограничено отговорните членове, придружено от означението „КД“.

Спецификата на КД се изразява в съществуването на две коренно различни категории съдружници според степента на тяхната отговорност и роля в бизнеса. Първата група са неограничено отговорните съдружници (комплементари), които управляват и представляват фирмата, но отговарят за дълговете ѝ солидарно и с цялото си лично имущество. Втората група са ограничено отговорните съдружници (командитисти), които просто инвестират капитал и отговарят пред кредиторите само до размера на уговорената вноска, без да имат право на управление.

Тази правна форма се избира предимно при бизнес партньорства, в които едно лице притежава предприемачески умения и опит, но няма средства, а друго лице разполага с капитал, но не желае да рискува личното си имущество или да се занимава с ежедневните оперативни задачи. Модификация на този модел е Командитното дружество с акции (КДА), при което се съчетават правилата на КД и Акционерното дружество, като капиталът на командитистите се разделя на акции.