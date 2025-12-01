Дума на деня: Финтех

Какво означава определението "финтех"?

Финтех представлява съвкупност от иновативни решения, които комбинират финанси и технологии, за да подобрят начина, по който се предоставят финансови услуги. Той обхваща дигитални инструменти, платформи и системи, които улесняват плащания, кредити, инвестиции, застраховане и други финансови процеси. Основната цел на финтех е да направи тези услуги по-достъпни, по-бързи и по-удобни за потребителите.

Финтех компаниите използват нови технологии като изкуствен интелект, блокчейн, облачни услуги и големи масиви от данни, за да автоматизират и оптимизират традиционните процеси. Това позволява персонализирани решения, по-ниски разходи и по-висока прозрачност, в сравнение с класическия банков модел. Често финтех стартиращите фирми предизвикват утвърдените финансови институции чрез по-агилни и иновативни подходи.

Финтехът има значително влияние върху глобалната финансова екосистема, като стимулира конкуренцията и насърчава дигитализацията. Той променя начина, по който хората управляват парите си, като предлага нови възможности за финансово включване на потребители, които преди това не са имали достъп до традиционни услуги.

