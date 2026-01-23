Дума на деня: Финансова стабилност

Какво означава понятието "финансова стабилност"?

Финансовата стабилност се отнася до способността на една икономика, институция или домакинство да издържа на вътрешни и външни шокове, без да нарушава нормалното функциониране на финансовата система. Тя включва здрави банкови и капиталови пазари, надеждни институции и ефективни регулаторни механизми, които предотвратяват финансови кризи и ограничават техните последици.

Основните фактори за постигане на финансова стабилност включват адекватен капитал и ликвидност на банките, прозрачност и контрол върху финансовите продукти, както и стабилни макроикономически условия. Централните банки и финансовите регулатори играят ключова роля, като следят системните рискове, въвеждат надзорни мерки и осигуряват механизми за защита на вложителите и инвеститорите.

Финансовата стабилност е от съществено значение за устойчив икономически растеж. Когато системата е стабилна, инвестициите и кредитирането се развиват нормално, потребителите и фирмите имат доверие, а правителствата могат да провеждат ефективна икономическа политика. Обратно, липсата на стабилност води до финансови кризи, загуба на доверие и икономически спадове, които се отразяват върху заетостта и жизнения стандарт на населението.

