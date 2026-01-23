BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
63.12 $/барел
Bitcoin
$89,772.0
Последвайте ни
1 USD
1.1706 BGN
Петрол
63.12 $/барел
Bitcoin
$89,772.0
БГ Бизнес Дума на деня: Финансова стабилност

Дума на деня: Финансова стабилност

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "финансова стабилност"?

Финансовата стабилност се отнася до способността на една икономика, институция или домакинство да издържа на вътрешни и външни шокове, без да нарушава нормалното функциониране на финансовата система. Тя включва здрави банкови и капиталови пазари, надеждни институции и ефективни регулаторни механизми, които предотвратяват финансови кризи и ограничават техните последици.

Основните фактори за постигане на финансова стабилност включват адекватен капитал и ликвидност на банките, прозрачност и контрол върху финансовите продукти, както и стабилни макроикономически условия. Централните банки и финансовите регулатори играят ключова роля, като следят системните рискове, въвеждат надзорни мерки и осигуряват механизми за защита на вложителите и инвеститорите.

Финансовата стабилност е от съществено значение за устойчив икономически растеж. Когато системата е стабилна, инвестициите и кредитирането се развиват нормално, потребителите и фирмите имат доверие, а правителствата могат да провеждат ефективна икономическа политика. Обратно, липсата на стабилност води до финансови кризи, загуба на доверие и икономически спадове, които се отразяват върху заетостта и жизнения стандарт на населението.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата