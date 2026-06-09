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БГ Бизнес Дума на деня: Финансов дериват

Дума на деня: Финансов дериват

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво е "финансов дериват"?

Финансовият дериват е договор, чиято стойност зависи от цената на друг актив, наричан базов актив. Този базов актив може да бъде акция, облигация, стока, валута, лихвен процент или дори индекс. С други думи, дериватът сам по себе си няма „самостоятелна“ стойност, а следва движението на нещо друго.

Най-често използваните видове деривати са фючърси, опции и суапове. Фючърсите представляват договор за покупка или продажба на актив на предварително фиксирана цена в бъдеще. Опциите дават право, но не и задължение, за покупка или продажба, докато суаповете са споразумения за обмен на парични потоци, най-често свързани с лихви или валути.

Финансовите деривати се използват основно за хеджиране на риск, спекулации и арбитраж. Компании и инвеститори ги прилагат, за да се защитят от неблагоприятни ценови промени или да се възползват от пазарни движения. Въпреки това, поради своята сложност и възможност за голям ливъридж, дериватите могат да носят и значителен финансов риск. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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