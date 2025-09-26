Дума на деня: Бранд

1 USD
Какво означава "бранд"?

Брандът представлява продукт, услуга или идея, която се отличава публично от останалите подобни продукти, услуги или концепции. Идеята е да бъде лесно разпознаваема, споделяна и предлагана на пазара. Името на бранда обозначава конкретния продукт, услуга или концепция. Процесът на създаване и разпространение на това име се нарича брандиране. То може да обхваща както цялостната корпоративна идентичност, така и индивидуални имена на продукти или услуги.

Обикновено брандовете се защитават от неоторизирано използване чрез регистрация на търговска марка или марка за услуга, извършвана от оторизиран орган обикновено държавна институция. Преди подаване на заявление за регистрация на търговска марка или марка за услуга, е необходимо да се установи дали името вече не се използва от друг. Въпреки че можете да направите това самостоятелно, често се предпочита да се ангажира адвокатска кантора, специализирана в издирване на търговски марки и управление на процеса по регистрация.

Щом се потвърди, че името не е заето, можете да започнете да използвате своя бранд като търговска марка, обозначавайки го със символа „TM“, когато за първи път се появява онлайн или в публичното пространство. Често брандът се визуализира чрез лого графично изображение, което представя марката.

