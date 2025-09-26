Дума на деня: Бранд

Какво означава "бранд"?

Брандът представлява продукт, услуга или идея, която се отличава публично от останалите подобни продукти, услуги или концепции. Идеята е да бъде лесно разпознаваема, споделяна и предлагана на пазара. Името на бранда обозначава конкретния продукт, услуга или концепция. Процесът на създаване и разпространение на това име се нарича брандиране. То може да обхваща както цялостната корпоративна идентичност, така и индивидуални имена на продукти или услуги.

Обикновено брандовете се защитават от неоторизирано използване чрез регистрация на търговска марка или марка за услуга, извършвана от оторизиран орган – обикновено държавна институция. Преди подаване на заявление за регистрация на търговска марка или марка за услуга, е необходимо да се установи дали името вече не се използва от друг. Въпреки че можете да направите това самостоятелно, често се предпочита да се ангажира адвокатска кантора, специализирана в издирване на търговски марки и управление на процеса по регистрация.

Щом се потвърди, че името не е заето, можете да започнете да използвате своя бранд като търговска марка, обозначавайки го със символа „TM“, когато за първи път се появява онлайн или в публичното пространство. Често брандът се визуализира чрез лого – графично изображение, което представя марката.

