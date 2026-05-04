Дума на деня: Бизнес акселератор

Дума на деня: Бизнес акселератор

bTV Бизнес екип

Какво е "бизнес акселератор"?

Бизнес акселераторът е програма, създадена да подпомага бързото развитие на стартиращи компании чрез менторство, обучение и достъп до финансиране. Обикновено тези програми са с фиксирана продължителност – от няколко седмици до няколко месеца – и са насочени към екипи, които вече имат идея или прототип и искат да ускорят излизането си на пазара. Акселераторите често предоставят и начална инвестиция срещу малък дял в компанията.

Основна стойност на бизнес акселераторите е достъпът до опитни предприемачи, инвеститори и експерти от различни индустрии. Участниците получават насоки за развитие на продукта, бизнес модела, маркетинговата стратегия и управлението на растежа. В края на програмата обикновено се организира т.нар. „demo day“, на който стартъпите представят проектите си пред потенциални инвеститори и партньори.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Почивка в Европа само за 40 евро на вечер - ето къде
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

