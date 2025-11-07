1 USD
1.69586 BGN
Петрол
63.78 $/барел
Bitcoin
$102,647.0
БГ Бизнес Дума на деня: Безрискови активи

Дума на деня: Безрискови активи

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава понятието "безрискови активи"?

Безрисковите активи са финансови инструменти или инвестиции, при които се предполага, че няма риск от загуба на вложените средства и инвеститорът получава гарантирана доходност. С други думи, това са активи, които се считат за най-сигурни, защото има минимална или никаква вероятност за неизпълнение на плащанията.

Най-често за безрисков актив се приема държавен дълг на стабилни държави (например краткосрочни държавни облигации), защото правителството е почти сигурно да изплати главницата и лихвата. Друг пример са депозити в сигурни банки, за които също има гаранция на вложените средства до определен лимит.

Основната функция на безрисковите активи е да служат като еталон за оценка на риска при други инвестиции. Те предоставят стабилна доходност и се използват за балансиране на портфейли, като намаляват общия риск за инвеститора.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

