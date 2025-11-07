Дума на деня: Безрискови активи

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Ето защо трябва да имате писмена жалба при спор с търговец
Без писмена жалба сте като войник без щит...
Какво означава понятието "безрискови активи"?
Безрисковите активи са финансови инструменти или инвестиции, при които се предполага, че няма риск от загуба на вложените средства и инвеститорът получава гарантирана доходност. С други думи, това са активи, които се считат за най-сигурни, защото има минимална или никаква вероятност за неизпълнение на плащанията.
Най-често за безрисков актив се приема държавен дълг на стабилни държави (например краткосрочни държавни облигации), защото правителството е почти сигурно да изплати главницата и лихвата. Друг пример са депозити в сигурни банки, за които също има гаранция на вложените средства до определен лимит.
Основната функция на безрисковите активи е да служат като еталон за оценка на риска при други инвестиции. Те предоставят стабилна доходност и се използват за балансиране на портфейли, като намаляват общия риск за инвеститора.
