Дума на деня: Безрискови активи

Какво означава понятието "безрискови активи"?

Безрисковите активи са финансови инструменти или инвестиции, при които се предполага, че няма риск от загуба на вложените средства и инвеститорът получава гарантирана доходност. С други думи, това са активи, които се считат за най-сигурни, защото има минимална или никаква вероятност за неизпълнение на плащанията.

Най-често за безрисков актив се приема държавен дълг на стабилни държави (например краткосрочни държавни облигации), защото правителството е почти сигурно да изплати главницата и лихвата. Друг пример са депозити в сигурни банки, за които също има гаранция на вложените средства до определен лимит.

Основната функция на безрисковите активи е да служат като еталон за оценка на риска при други инвестиции. Те предоставят стабилна доходност и се използват за балансиране на портфейли, като намаляват общия риск за инвеститора.

