Дума на деня: Авизо

Какво означава "авизо"?

Авизо е термин, който се използва най-често в административната, правната и финансовата практика и означава официално уведомление или известие. Думата произхожда от италианското avviso, което означава „предупреждение“, „съобщение“ или „известие“, и е навлязла в българския език чрез търговската и банковата терминология.

В практиката авизото представлява писмено съобщение, с което една страна официално информира друга за настъпило или предстоящо действие – например плащане, доставка, промяна на условия или административно решение. Най-често се среща като банково авизо, пощенско авизо или служебно известие, което има информативен характер, но често служи и като доказателство, че уведомяването е извършено.

Макар само по себе си авизото обикновено да няма силата на договор или заповед, то има важно значение в комуникацията между институции, фирми и граждани. То създава яснота, проследимост и формалност, като в много случаи поставя началото на срокове, задължения или последващи действия.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN