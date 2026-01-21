BGN → EUR
БГ Бизнес Българинът, основал компания в Швейцария, придобива ирландската AI Sonar

Българинът, основал компания в Швейцария, придобива ирландската AI Sonar

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Като част от сделката компанията придобива пълна собственост

LatticeFlow AI е швейцарска технологична компания с български съосновател и главен изпълнителен директор д-р Петър Цанков. На Световния икономически форум в Давос той обяви, че LatticeFlow AI ще придобие ирландската AI Sonar, съобщава The Recrusive.

Кои са AI Sonar?

Това е базирана в Дъблин платформа за откриване на изкуствен интелект и изцяло притежавано дъщерно дружество на CloudSphere.

Сделката има стратегическа цел, да утвърди LatticeFlow AI като първия в индустрията доставчик на цялостно, базирано на доказателства решение за управление на изкуствен интелект, което сигурно обединява локалното откриване и оценка на ИИ със централизирани SaaS операции за управление. Платформата на AI Sonar ще продължи да се предлага под собствената си марка.

Откриването на AI в основата на модерното управление

С придобиването компанията ще въведете първия в индустрията интегриран стек за управление на изкуствен интелект, съчетаващ откриване на AI, техническа оценка и управление на жизнения цикъл на генеративен AI, агентен AI и традиционни системи за машинно обучение.

Технологията на AI Sonar позволява на предприятия и независими доставчици на софтуер автоматично да откриват и каталогизират AI системи, включително т.нар. „скрит изкуствен интелект“ – решения, внедрени без централизиран надзор. В комбинация с оценъчните възможности на LatticeFlow AI, платформата осигурява непрекъсната, подкрепена с доказателства видимост върху рисковете, производителността и регулаторното съответствие на AI.

Българи разработиха инструмент за проверка на надеждността на изкуствения интелект за ЕС

„Управлението на AI не може да работи без видимост“

„Управлението на AI не може да работи без видимост“, коментира д-р Петър Цанков, съосновател и главен изпълнителен директор на LatticeFlow AI.

По думите му придобиването затвърждава лидерството на компанията в управлението на AI, основано на доказателства, и ясно показва, че управлението на изкуствения интелект е техническа дисциплина, подобна на киберсигурността.

„Тя трябва да бъде вградена директно в технологичния стек, а не управлявана чрез хартиени контролни списъци или изолирани табла за управление. С AI Sonar можем да сканираме както локални, така и облачни среди, за да откриваме ИИ системи и да ги управляваме от край до край – сигурно, поверително и в мащаб“, посочва Цанков.

Дъблин става трети R&D център след Цюрих и София

Като част от сделката LatticeFlow AI придобива пълната собственост върху платформата, интелектуалната собственост и инженерните операции на AI Sonar. Дъблин ще се превърне в трети център за научноизследователска и развойна дейност на компанията, наред с Цюрих и София.

Инженерният екип на AI Sonar ще продължи да развива корпоративната платформа за откриване на ИИ, която вече е напълно синхронизирана с продуктовата пътна карта на LatticeFlow AI. Пол Мансфийлд, бивш главен технически директор на CloudSphere, се присъединява към LatticeFlow AI, за да оглави обединената инженерна организация.

Фокус върху сигурността и регулациите

В бъдеще LatticeFlow AI планира допълнително разширяване на възможностите си за управление на AI в отговор на корпоративните изисквания за сигурност и засилващите се регулаторни рамки. Компанията цели да подпомага организациите, тъй като системите с изкуствен интелект нарастват по обем, сложност и критичност за бизнеса.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

