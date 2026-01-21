Българинът, основал компания в Швейцария, придобива ирландската AI Sonar

Като част от сделката компанията придобива пълна собственост

LatticeFlow AI е швейцарска технологична компания с български съосновател и главен изпълнителен директор д-р Петър Цанков. На Световния икономически форум в Давос той обяви, че LatticeFlow AI ще придобие ирландската AI Sonar, съобщава The Recrusive.

Кои са AI Sonar?

Това е базирана в Дъблин платформа за откриване на изкуствен интелект и изцяло притежавано дъщерно дружество на CloudSphere.

Сделката има стратегическа цел, да утвърди LatticeFlow AI като първия в индустрията доставчик на цялостно, базирано на доказателства решение за управление на изкуствен интелект, което сигурно обединява локалното откриване и оценка на ИИ със централизирани SaaS операции за управление. Платформата на AI Sonar ще продължи да се предлага под собствената си марка.

Откриването на AI в основата на модерното управление

С придобиването компанията ще въведете първия в индустрията интегриран стек за управление на изкуствен интелект, съчетаващ откриване на AI, техническа оценка и управление на жизнения цикъл на генеративен AI, агентен AI и традиционни системи за машинно обучение.

Технологията на AI Sonar позволява на предприятия и независими доставчици на софтуер автоматично да откриват и каталогизират AI системи, включително т.нар. „скрит изкуствен интелект“ – решения, внедрени без централизиран надзор. В комбинация с оценъчните възможности на LatticeFlow AI, платформата осигурява непрекъсната, подкрепена с доказателства видимост върху рисковете, производителността и регулаторното съответствие на AI.

„Управлението на AI не може да работи без видимост“

„Управлението на AI не може да работи без видимост“, коментира д-р Петър Цанков, съосновател и главен изпълнителен директор на LatticeFlow AI.

По думите му придобиването затвърждава лидерството на компанията в управлението на AI, основано на доказателства, и ясно показва, че управлението на изкуствения интелект е техническа дисциплина, подобна на киберсигурността.

„Тя трябва да бъде вградена директно в технологичния стек, а не управлявана чрез хартиени контролни списъци или изолирани табла за управление. С AI Sonar можем да сканираме както локални, така и облачни среди, за да откриваме ИИ системи и да ги управляваме от край до край – сигурно, поверително и в мащаб“, посочва Цанков.

Дъблин става трети R&D център след Цюрих и София

Като част от сделката LatticeFlow AI придобива пълната собственост върху платформата, интелектуалната собственост и инженерните операции на AI Sonar. Дъблин ще се превърне в трети център за научноизследователска и развойна дейност на компанията, наред с Цюрих и София.

Инженерният екип на AI Sonar ще продължи да развива корпоративната платформа за откриване на ИИ, която вече е напълно синхронизирана с продуктовата пътна карта на LatticeFlow AI. Пол Мансфийлд, бивш главен технически директор на CloudSphere, се присъединява към LatticeFlow AI, за да оглави обединената инженерна организация.

Фокус върху сигурността и регулациите

В бъдеще LatticeFlow AI планира допълнително разширяване на възможностите си за управление на AI в отговор на корпоративните изисквания за сигурност и засилващите се регулаторни рамки. Компанията цели да подпомага организациите, тъй като системите с изкуствен интелект нарастват по обем, сложност и критичност за бизнеса.

