Дума на деня: Ъпселинг

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Какво е "ъпселинг"?
Ъпселингът (upselling) е търговска техника, при която на клиента се предлага по-висок клас продукт или услуга от първоначално избраната. Целта е потребителят да получи повече стойност, а бизнесът да увеличи приходите си. Често тази практика се среща при покупка на електроника, автомобилни услуги, хотелски резервации или абонаментни планове.
Ефективният ъпселинг не се основава на натиск върху клиента, а на предлагането на реални ползи. Например, ако потребителят разглежда смартфон със средни характеристики, продавачът може да препоръча модел с по-добра камера, по-голяма памет или по-дълъг живот на батерията срещу разумна допълнителна сума. По този начин клиентът взема по-информирано решение, а компанията увеличава стойността на продажбата.
В дигиталната търговия ъпселингът е широко използван чрез персонализирани предложения, премиум версии на услуги и пакетни оферти. Когато е приложен правилно, той подобрява потребителското изживяване и създава усещане за по-добра инвестиция. Затова ъпселингът се счита за една от най-ефективните стратегии за увеличаване на приходите и изграждане на дългосрочни отношения с клиентите.
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