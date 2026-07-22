Дума на деня: Амортизационен фонд

Какво е "амортизационен фонд"?

Амортизационният фонд представлява финансов ресурс, който се създава чрез натрупване на амортизационни отчисления от стойността на дълготрайните активи на предприятието. Тези средства се използват за възстановяване на износеното оборудване, машини, сгради и други активи, както и за тяхната подмяна или обновяване в бъдеще.

Основната цел на амортизационния фонд е да осигури необходимите средства за поддържане и развитие на производствената дейност, без предприятието да разчита изцяло на външно финансиране. Чрез постепенното заделяне на средства фирмите могат по-лесно да планират бъдещи инвестиции и да компенсират намаляването на стойността на активите вследствие на тяхното използване и остаряване.

Размерът на амортизационните отчисления зависи от стойността на активите, техния полезен живот и избрания метод на амортизация. Ефективното управление на амортизационния фонд подпомага финансовата стабилност на предприятието, като позволява навременно обновяване на ресурсите и запазване на конкурентоспособността му.