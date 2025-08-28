1 USD
1.68708 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$113,255.0
Последвайте ни
1 USD
1.68708 BGN
Петрол
66.44 $/барел
Bitcoin
$113,255.0
БГ Бизнес Дума на деня: БОРИКА

Дума на деня: БОРИКА

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Какво означава "БОРИКА"?

Банковата организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА) е дружество на Българска народна банка (БНБ), създадено през 1993 г. с цел създаване на система за работа с банкови карти

То е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България, като оперира едноименната система за банкови карти, която обслужва местните банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях. Негов приоритет е осигуряването на съвременна картова и платежна среда за финансовите институции.

Потребителската такса при лекарите може да поскъпне – колко ще плащаме

Настоящата дейност на БОРИКА, освен оперирането и поддържането на картовата система, включва и работа по стратегическия проект миграцията към смарт карти на базата на стандарта EMV и проекти, свързани с разработка на авторизационен софтуер, софтуер за банкомати и ПОС терминали и софтуерни и хардуерни средства за криптографска защита.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата