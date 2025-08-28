Дума на деня: БОРИКА

Какво означава "БОРИКА"?

Банковата организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА) е дружество на Българска народна банка (БНБ), създадено през 1993 г. с цел създаване на система за работа с банкови карти.

То е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България, като оперира едноименната система за банкови карти, която обслужва местните банки, които издават банкови карти и приемат плащания с тях. Негов приоритет е осигуряването на съвременна картова и платежна среда за финансовите институции.

Настоящата дейност на БОРИКА, освен оперирането и поддържането на картовата система, включва и работа по стратегическия проект миграцията към смарт карти на базата на стандарта EMV и проекти, свързани с разработка на авторизационен софтуер, софтуер за банкомати и ПОС терминали и софтуерни и хардуерни средства за криптографска защита.

